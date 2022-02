Criptovalute, martedì di rimbalzo: in crescita Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Shiba

Dopo un weekend di preoccupazioni per il mercato delle criptovalute, legate anche all'escalation in Ucraina, oggi i principali token del settore fanno registrare un rimbalzo.

Come certificato dai dati di Coinmarketcap, infatti, tutte le principali criptovalute stanno riportando prezzi in crescita.

Il Bitcoin, nello specifico, viene scambiato a 43.905,32 Dollari, in aumento del 4,08% rispetto a 24 ore fa mentre su base settimanale è praticamente in pari.

Ethereum schizza del 7,50% a 3.079,46 Dollari, ma comunque in calo su base settimanale dello 0,72%.

Rimbalzo anche per Cardano, che viene scambiato a 1,08 Dollari, in crescita del 5,08% rispetto a 24 ore fa mentre negli ultimi sette giorni il trend è negativo ed in calo del 9,08%.

Come dicevamo nel titolo, segnaliamo anche la crescita di vari memecoin come Dogecoin che viene scambiato a 0,1502 Dollari, in aumento del 3,75% rispetto ad ieri, mentre negli ultimi sette giorni la perdita è del 6,30%. Shiba Inu cresce del 5,87% a 0,00003116 Dollari, invece.

Tra gli altri token che sono in verde segnaliamo anche Polygon MATIC a 1,76 Dollari, il 9,11% in più rispetto ad ieri, ma si fa sentire anche in questo caso l'andamento degli ultimi sette giorni.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, le criptovalute sono approdate anche al Super Bowl dove Coinbase ha regalato 15 Dollari in Bitcoin attraverso una pubblicità che ha fatto crashare l'app.