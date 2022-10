Criptovalute: mercato in calo a inizio weekend, ma ci sono dati positivi

La contrazione del mercato crypto a inizio ottobre 2022 trova un seguito in un weekend iniziato con un calo di valore per la maggior parte delle criptovalute, ad eccezione di qualche Altcoin capace di sorprendere il pubblico. Di seguito troverete un piccolo riassunto di questo venerdì 7 ottobre 2022.

Osservando lo storico offerto da CoinDesk e i dati in diretta, notiamo un calo improvviso proprio nella giornata odierna per molte criptovalute: Bitcoin, ad esempio, in un’ora è sceso da 20.000 dollari a circa 19.650 dollari per BTC. La crescita rispetto a una settimana fa, al momento della scrittura della notizia, c’è ma risulta minima. Ethereum invece è sceso da 1.355 dollari a 1.332,08 dollari, ma mostra comunque una crescita dello 0,48% da 7 giorni fa.

La peggiore perdita delle ultime 24 ore tra le principali criptovalute la registra BNB, il quale cala del 4,44% e mostra un calo di valore al cambio di appena 3 dollari rispetto al 30 settembre 2022. SOL è in calo del 3,70% su base giornaliera e del 3,17% su base settimanale. Restando sui grafici settimanali, Cardano è in calo del 2,12%, mentre Shiba Inu perde lo 0,65%.

In crescita sono invece XRP, nello specifico del 3,44% rispetto al 30 settembre 2022; Dogecoin, con un +3,56%; e soprattutto Uniswap con un aumento dell’8,62%. La cavalcata migliore in assoluto per la settimana la registra Casper (CSPR), con un +19,89%.

Nelle ultime ore c’è stato anche un duro colpo per la Russia con il blocco totale dei wallet imposto dall’UE.