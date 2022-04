Criptovalute, il mercato continua a scendere: sorride solo ApeCoin

Dopo aver scoperto quali Paesi hanno approvato Bitcoin come moneta a corso legale, a cui si è da poco aggiunta la Repubblica Centrafricana, torniamo a immergerci nel mercato per scoprire le performance dei principali token in apertura di weekend.

Apre le danze, come di consueto, Bitcoin. La prima criptovaluta continua a viaggiare in rosso e attualmente si scambia a 38.531 dollari per singolo token, piuttosto stabile nelle 24 ore con un Market Cap che supera i 733 miliardi.

Il mercato delle altcoin è dominato da Ethereum, con Ether scambiato a 2.808 dollari e una capitalizzazione di circa 339 miliardi. Segue, naturalmente, BNB: il token di Binance è attualmente fermo a 392 dollari con 64 miliardi di cap.

Tra le principali 10 crypto, l'unica in verde è la "solita" XRP, con il +0,55 e un valore di scambio unitario di 0,61 dollari, per 29,6 miliardi di dollari di capitalizzazione.

L'unica complessivamente in verde risulta ApeCoin. Nonostante l'attuale -4,38% e un valore di scambio di 21,19 dollari, infatti, APE è attualmente ancora al +16,75% settimanale, con una crescita sostanziale che ha portato la capitalizzazione a 6 miliardi di dollari, facendo salire l'altcoin al 23esimo posto in classifica per Market Cap.

Nel frattempo, sembra proprio che anche Edward Snowden sia coinvolto nello sviluppo di una criptovaluta, che verrà chiamata zCash.