Criptovalute, mercato contratto all'inizio del mese di ottobre 2022

Mentre Do Kwon continua a essere ricercato dall'Interpol in seguito alla questione LUNA - UST, torniamo a dare un'occhiata ai principali movimenti nella top10 del mercato delle criptovalute, dove in realtà ci sono state poche sorprese.

Apriamo il primo weekend di ottobre 2022 con il prezzo di Bitcoin, che attualmente ha un valore di scambio unitario di 19,286.60 dollari, per un cap di mercato pari a oltre 369 miliardi. La crescita nei sette giorni è dell'1%, mentre nelle 24 ore BTC risulta sostanzialmente fermo.

Al secondo posto, Ethereum lotta sulla soglia dei 1,300 dollari. In particolare, il valore unitario per questo asset attualmente è di 1,312.01 dollari per una capitalizzazione di 160 miliardi. ETH si muove intorno al +1,40% su base giornaliera e settimanale.

Stando ai dati di CoinMarketCap, al netto delle principali stablecoin, al terzo posto troviamo BNB con i suoi 281.32 dollari. Il Market Cap è di 45,5 miliardi e l'asset di Binance cresce del +1,11% nei sette giorni, anche se nelle 24 ore si è registrata una leggerissima contrazione, pari al -0,46%.

Nella seconda metà della classifica, XRP continua con la sua cavalcata e ha ormai ultimato il distacco rispetto a Cardano. Ripple oggi si scambia a 0.47 dollari sulla base di un -2% settimanale. La sua capitalizzazione, attualmente, è di quasi 24 miliardi.

Segue proprio Cardano, con un Market Cap di poco più di 14 miliardi, una contrazione settimanale del -6% e un valore di scambio unitario di 0.43 dollari.

Chiudono Solana e Dogecoin, con SOL fermo a 11,6 miliardi di dollari e DOGE a 8 miliardi. Quanto al valore dei singoli token, questi si scambiano rispettivamente a 32.76 dollari e 0.06 dollari.