Criptovalute, mercato sempre più giù: Bitcoin sotto i 35mila dollari

Se da un lato lo sblocco al mining sulle NVIDIA LHR potrebbe rappresentare un punto di svolta in ottica futura, il mercato delle criptovalute non se la passa altrettanto bene in questo secondo weekend di maggio 2022.

Così, dopo un venerdì nero per le principali valute virtuali, con Bitcoin e Solana sotto del 10%, la criptovaluta di Satoshi Nakamoto continua senza freni a scendere in picchiata. Oltrepassata la soglia dei 36mila e anche quella dei 35mila, ora BTC si scambia a poco più di 34.600 dollari per singolo token, con un calo del 3,66% nelle 24 ore e un Market Cap di circa 660 miliardi.

Tutto questo va a collocarsi in un clima di estrema paura, con chi inizia a presagire un possibile superamento al ribasso anche della soglia dei 33mila dollari, anche se l'estrema volatilità di questo periodo non rende certo facile fare previsioni.

C'è da dire che Ethereum se la passa allo stesso modo, con un calo giornaliero del 4,30% e un prezzo di scambio che attualmente è paria 2.557 dollari. La capitalizzazione, in questo caso, è di quasi 309 miliardi e segue in maniera pressoché identica il percorso della madre delle criptovalute.

Il token di Binance, BNB, stabilmente al quarto posto con i suoi 58,7 miliardi, si scambia a 3560 dollari per singola moneta, anche lui con un calo del 4,88%.

Chi, invece, tra le prime 50 per capitalizzazione, sembra lottare con forza per invertire la tendenza è Axie Infinity. Il token AXS, infatti, è in recupero del 4,60% con un valore di scambio di 29,60 dollari e un Market Cap di 1,8 miliardi. Una buona notizia, che va ulteriormente contestualizzata nel recente furto di 625 milioni su Axie Infinity a opera del gruppo Lazarus.