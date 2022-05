Criptovalute: mercato in lieve calo, Bitcoin scende di nuovo sotto ai 30.000 Dollari

Dopo un weekend di stabilità per le criptovalute, nella giornata di oggi le principali monete digitali sembrano essere tornate a scendere di prezzo, seppur in maniera molto più contenuta rispetto alla scorsa settimana. Per esempio, Bitcoin si attesta a 29.530 Dollari, in calo dell'1,06% rispetto a ieri.

Un trend simile lo fa registrare anche Ethereum, in calo dell'1,58% e scambiato al prezzo di 2.003 Dollari, leggermente al di sopra della soglia psicologica dei 2.000 Dollari, che però potrebbe essere sfondata nuovamente al ribasso da un momento all'altro. Meno positive sono invece le performance del token di Ripple, XRP, che perde il 3,47% e si attesta su un prezzo di 0,4129 Dollari.

I segni positivi nel mercato, per il momento, sono pochi: tra questi troviamo Cardano, che guadagna il 2,53% in controtendenza rispetto al resto del mercato e che si attesta sugli 0,5545 Dollari. Anche TerraUSD (UST) dà alcuni segni di ripresa, con un positivo dello 0,87%: nonostante ciò, il token si trova ben lontano dal valore che aveva pochi giorni fa, mentre sono già stati illustrati i piani di rinascita di TerraUSD e di LUNA. LUNA, invece, segue il trend generalizzato del mercato e perde il 5,03%, attestandosi sugli 0,000264 Dollari di valore.

Male anche gli Altcoin: Shiba Inu, per esempio, perde il 4,37% e viene venduto a 0,000012 Dollari, mentre DogeCoin perde il 3,37% e viene scambiato per 0,087 Dollari. Pessime anche le performance di Solana e CRO, il token di Crypto.com, che si attestano rispettivamente a 53,39 Dollari (-2,39% su base giornaliera) e a 0,187 Dollari (-3,30%).

Secondo Coindesk, quello iniziato lo scorso venerdì e che continua tuttora sembra essere un momento di respiro per il mercato, che però potrebbe interrompersi da un momento all'altro, causando la continuazione della stagione bearish per tutte le principali criptovalute.