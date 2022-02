Criptovalute: mercato in lieve flessione, ma ci sono dei vincitori nel metaverso

Mentre le principali criptovalute sembrerebbero volere ritracciare in virtù di un presumibile consolidamento, alcuni token metaverso continuano a crescere. La nostra analisi delle 24 ore non può che partire da Bitcoin (BTC), forte dei suoi riconquistati 41.000 dollari.

La ripresa di Bitcoin ed Ethereum ha portato le due monete principali a rifiatare sopra le soglie critiche, con BTC che consolida i suoi 788,7 miliardi di Market Cap ed Ethereum che si mantiene stabile a 3000 dollari con 360 miliardi di capitalizzazione e un volume di ben 10,4 miliardi nelle 24 ore.

Seguono a debita distanza il token di Binance, BNB, e Cardano (ADA), rispettivamente a 68,8 e 38 miliardi di capitalizzazione. Per quanto riguarda il valore del singolo token, BNB mantiene i riconquistati 417 dollari, mentre ADA oscilla intorno a 1,13 dollari.

A gongolare in questa situazione sono ben altre monete, però. Partendo da Solana (SOL) che piazza un corposo +19% e raggiunge i 114,39 dollari, ma a brillare sono alcuni progetti play-to-earn e metaverso, con GALA in prima posizione, forte di una crescita del 33,25% nelle 24 ore e del 65,88% settimanale. Il valore della moneta di Gala Games è, al momento in cui scriviamo, di 0,33 dollari per un Market Cap di 2,3 miliardi.

Gongola anche Terra Virtua Kolect, moneta ufficiale dell'omonimo progetto NFT-Metaverso di cui abbiamo parlato anche nel nostro speciale sui migliori metaversi in circolazione, che consiste in una galleria in realtà virtuale in cui conservare ed esporre la propria collezione di opere d'arte digitali. Il valore di TVK cresce del 15,23% nelle 24 ore, con un prezzo per singolo token che si aggira intorno ai 0,16 dollari e una capitalizzazione di 106 milioni, dunque con ampi margini di avanzamento.