Criptovalute, mercato in netta ripresa: bene Bitcoin, Ethereum e BNB

Nel weekend, il mercato delle criptovalute ha iniziato a risalire dopo una settimana di stagnazione e discesa. Se i segni di ripresa degli ultimi giorni sono stati piuttosto timidi, la nuova settimana si è aperta con un miglioramento più marcato dei principali token, tra cui Bitcoin, Ethereum e BNB.

Partendo da Bitcoin, quest'ultimo ha superato il prezzo di 24.000 Dollari, attestandosi ora alla cifra di 24.092 Dollari, il 4,81% in più rispetto a 24 ore fa e il 3,33% in più sulla scorsa settimana. Per quanto riguarda Ethereum, invece, le performance del token sono persino migliori, con un +5,08% su base giornaliera e un positivo del 4,90% rispetto a lunedì scorso.

Ottima la performance di BNB, token di Binance, che guadagna addirittura il 15,51% su base settimanale e il 6,13% rispetto a ieri, attestandosi attorno ai 330 Dollari. Intanto, vi ricordiamo che Binance ha lanciato la Binance Academy, che permette agli utenti di guadagnare criptovalute imparando a muoversi nel mondo della blockchain. Anche CRO, il token di Crypto.com, fa poi segnare un positivo del 4,08% su base giornaliera e uno del 9,46% rispetto a lunedì scorso, attestandosi ora attorno al valore di 0,1513 Dollari.

Passando agli altri token maggiori, troviamo Cardano, che guadagna quasi il 6% su base giornaliera e una percentuale del tutto analoga su base settimanale, arrivando a 0,5476 Dollari di valore. Più contenuto è il miglioramento di XRP, il token di Ripple, e Solana, rispettivamente in aumento del 2,56% e del 7,42% su base giornaliera ma in sostanziale parità rispetto alla scorsa settimana.

Tra le criptovalute che fanno registrare i guadagni maggiori troviamo invece Avalanche (AVAX), che aumenta del 21,36% rispetto alla scorsa settimana e dell'11,14% a confronto con ieri, NEAR, il token dell'omonimo protocollo, che guadagna il 23,83% su base settimanale, e infine FLOW, token usato anche nel settore NFT e che ha guadagnato addirittura il 55,74% rispetto a lunedì scorso.