Criptovalute, il mercato prende fiato: Bitcoin ed Ethereum in crescita

Dopo un weekend da dimenticare per le criptovalute, la nuova settimana si apre in verde. Pur con un occhio alla crisi in Ucraina che fa soffiare venti di guerra in Europa, infatti, i principali token del mercato sono in verde.

Il Bitcoin infatti torna sopra i 39mila Dollari e guadagna l'1,22% rispetto a 24 ore fa, e si piazza a quota 39.294,75 Dollari.

In crescita in maniera più importante Ethereum, che riporta un guadagno del 3,56% a 2.747,47 Dollari. Dati che fanno ben sperare, ma in entrambi i casi da interpretare: su base settimanale infatti il Bitcoin registra una perdita del 7,09%, mentre Ethereum del 4,65&.

Tra gli altri token che sono in crescita segnaliamo Cardano, che guadagna il 3,27% e si attesta a 0,9789 Dollari, nonostante una perdita complessiva del 5,72% su base settimanale. Solana, con una crescita del 9,51%, viene scambiato a 95,57 Dollari, mentre Terra LUNA riporta un guadagno del 7,90% a 52,14 Dollari.

Per quanto riguarda gli altcoin, invece, Dogecoin cresce del 2,02% a quota 0,1397 Dollari, nonostante una perdita complessiva del 3,10% su base settimanale. Shiba Inu schizza del 6,89% a 0,00002744 Dollari, a fronte di un rosso del 7,03% negli ultimi sette giorni.

Il mercato insomma respira, in attesa degli sviluppi dall'Est Europa.