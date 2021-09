Criptovalute, il mercato respira: Bitcoin ed Ethereum in crescita dopo il colpo dalla Cina

Il colpo inferto dalla Cina alle criptovalute ha portato ad un immediato ribasso del mercato, che però a poche ore dall'annuncio della Banca Centrale Cinese sta respirando con le principali criptovalute che sono di nuovo in crescita.

Il Bitcoin infatti nel momento in cui stiamo scrivendo registra una crescita del 3,10% e viene scambiato a 42.413,44 Dollari, ma su base settimanale il calo è del 12,75%, sintomo di una sette giorni davvero infernale.

Lo stesso discorso si può estendere anche ad Ethereum, che nel momento in cui stiamo scrivendo è a quota 2.900,82 Dollari, in guadagno del 3,97% rispetto ad ieri e del 17,64% su base settimanale. Crescita anche per Cardano, a 2,32 Dollari con un incremento del 6,52% nelle ultime 24 ore ed in calo de, 3,0% negli ultimi sette giorni.

Binance Coin cresce del 2,55% a 349,41 Dollari, mentre negli ultimi sette giorni ha perso il 16,47%. Anche le principali altcoin sono in territorio positivo: è il caso di Dogecoin, che può essere acquistata a 0,2088 Dollari (+4,27% rispetto ad ieri).

Nel frattempo, in giornata odierna è emersa l'indiscrezione secondo cui la Cina potrebbe lanciare la sua criptovaluta, il che secondo molti motiverebbe anche il recente ban imposto al Bitcoin ed anche a tutte le altre monete virtuali.