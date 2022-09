Criptovalute, il mercato respira: weekend in verde per BTC ed ETH

Nonostante le recenti raccomandazioni della Casa Bianca contro il mining, il mercato sembra andare in tutt'altra direzione a prescindere dal tipo di meccanismo di consenso. Bitcoin torna finalmente a superare la soglia dei 20mila dollari e con lui anche ETH crescere in maniera sostenuta.

Partiamo proprio dalla prima posizione del mercato: come già detto, BTC è risalito sopra i 20.000 dollari e attualmente si scambia a 21.629 dollari (fonte: Coinmarketcap), con un volume di ben oltre i 34 miliardi e una capitalizzazione superiore ai 413 miliardi. La crescita, attualmente pari all'1,17% giornaliero, è del 9,99% nell'arco dei 7 giorni.

Ethereum, a sua volta, ha un valore superiore ai 215 miliardi in termini di capitalizzazione e il singolo token si scambia a 1.762 dollari. La crescita, in questo caso, è del 2,56% nelle 24 ore, con un balzo del 13,98% nei sette giorni.

Discorso leggermente diverso per BNB, con una crescita meno esplosiva nell'arco dei sette giorni e pari al 6,79%. Su base giornaliera, il token di Binance cresce dello 0,26% e si scambia a 295,29 dollari, per un market cap pari a 47,5 miliardi.

Scendendo alla settima posizione, non si ferma il testa a testa tra Cardano e Ripple e questo weeekend vede in testa proprio XRP, nonostante la forte crescita per entrambi i token.

Ripple si scambia, attualmente, a 0,35 dollari, con una crescita giornaliera e settimanale rispettivamente dello 0,13% e 7,96%, mentre ADA con i suoi 0,51 dollari cresce dell'1% e del 4,76%, entrambe con una capitalizzazione superiore ai 17,5 miliardi.

Al nono posto troviamo Solana con i suoi 34,63 dollari, in leggera flessione nelle 24 ore ma in crescita del 10,75% settimanale. Il suo cap di mercato è di 12,2 miliardi.

Infine, clamoroso capovolgimento di fronte in decima posizione, con Polkadot che scavalca Dogecoin grazie alla sua crescita settimanale del 6,86% e un valore di scambio unitario di 7,72 dollari. DOGE, invece, cresce solo del 2,49% settimanale: la capitalizzazione di entrambe è rispettivamente di 8,6 e 8,4 miliardi di dollari.