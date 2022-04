Criptovalute, mercato in rialzo dopo Pasqua: in crescita Bitcoin ed Ethereum

A poche ore dalla truffa di Pasqua per le criptovalute, il mercato tira il fiato ed in giornata odierna fa segnare forti rialzi. Sono infatti in territorio positivo praticamente tutti i principali token del mercato, che fanno registrare rialzi importanti.

Bitcoin viene scambiato, nel momento in cui stiamo scrivendo, a 40.695,64 Dollari, il 4,46% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale il rialzo è dell’1,42%.

In rialzo anche Ethereum, a 3.040,79 Dollari, con un rialzo del 4,52%: sostanzialmente su base settimanale è in pari visto che il rialzo complessivo è dello 0,80%.

XRP, invece, passa a 0,7649 Dollari, il 4,03% in più rispetto a 24 ore fa, mentre negli ultimi sette giorni il rialzo è dell’8,66%. Solana viene scambiato invece a 101,87 Dollari, con un rialzo del 5,56%, mentre Terra LUNA fa registrare un +15,97% ad 88,82 Dollari. Rialzo anche per Cardano, a 0,9284 Dollari, il 5,39% in più rispetto a 24 ore fa.

Tra gli altocoin, segnaliamo Dogecoin a 0,1396 Dollari, il 2,97% in più rispetto ad ieri.

Insomma, il mercato oggi respira, dopo che a Pasqua le criptovalute avevano trattenuto il fiato ed erano calate anche le vendite di NFT.

Sempre a ridosso di Pasqua, era emersa anche la notizia secondo cui la Russia sarebbe pronta a legalizzare le criptovalute come metodo di pagamento.