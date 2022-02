Criptovalute, mercato in ripresa all'apertura del weekend: cosa accade a Bitcoin?

In attesa di scoprire se concretamente la Russia userà le criptovalute per eludere le sanzioni, il mondo fintech è alla finestra, per capire come si evolverà la situazione dopo l'avvio delle ostilità in territorio ucraino.

Nel frattempo, il mercato crypto ha rimbalzato dopo il crollo di risposta alle prime mosse di Mosca nei confronti di Kyiv.

Quanto ai principali asset digitali, partiamo con la nostra consueta analisi proprio da Bitcoin, che segna un +2,50% nelle 24 ore, fissando il valore a 39.307 dollari per token con capitalizzazione a 743,5 miliardi. Ethereum, d'altro canto, ha una ripresa più vigorosa della prima criptovaluta, piazzando un sonoro +7,33 con un valore per singolo ETH pari a 2.796 dollari, con un Market Cap di 333,8 miliardi.

Continua a reggere anche BNB, con un calore di 377 dollari e 62 miliardi di capitalizzazione. Allo stesso modo, prosegue la cavalcata di Ripple, con XRP che cresce dell'11,7% per un valore attuale di 0.77 dollari con capitalizzazione di poco meno di 37 miliardi, ormai a debita distanza da Cardano e Solana, rispettivamente a 30 e 29 miliardi.

Vicinissima anche Terra (LUNA), con i suoi 28 miliardi e una crescita del +10,88%. Quanto ad Avalanche, che chiude la top 10, il Market Cap attualmente è di 19,6 miliardi, mentre il valore del token è di 79,83 dollari, per una crescita del +5,98%.