Criptovalute, mercato in ripresa: Bitcoin sopra i 42mila Dollari, Ethereum cresce del 7%

Mercato delle criptovalute in ripresa, in questo mercoledì di Marzo 2022. Mentre continua a crescere la preoccupazione dei mercati azionari per la difficile situazione in Ucraina, infatti, i principali token del settore registrano forti rialzi.

Il Bitcoin torna sopra la soglia dai 42mila Dollari a 42.106,92 Dollari, in crescita dell’8,14% rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale il calo è stato del 4,65%.

Ethereum registra un boost del 6,20% a 2.750,77 Dollari, ma anche in questo caso se si guarda l’andamento settimanale il rosso è comunque pesante e pari all’8,30%. BNB riporta un +2,35% a 395,23 Dollari, mentre tra gli altri altcoin segnaliamo XRP in crescita del 3,64% a 0,7535 Dollari, Terra LUNA a 98,01 Dollari, il +20,45% rispetto ad ieri, Cardano a 0,8531 Dollari (+5,04%) e Solana ad 88,65 Dollari (+5,81%).

Le notizie sono diametralmente opposte rispetto a quelle del weekend sulle criptovalute, quando erano stati registrati importanti cali per tutte le principali monete virtuali, tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Nel frattempo, continua la pressione delle autorità nazionali sulle criptovalute, in quanto viste da molti come un modo per la Russia per eludere le sanzioni imposte dall’Occidente. Binasce e Coinbase hanno risposto però in maniera negativa ed hanno spiegato che non hanno alcuna intenzione di chiudere le loro attività in Russia, in quanto una decisione di questo tipo coinvolgerebbe anche milioni di utenti innocenti.