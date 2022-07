Criptovalute, mercato in ripresa? Ethereum su del 15%, Polygon guadagna il 35%

Già un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato che i prezzi delle criptovalute stavano risalendo, trainati soprattutto da un'ottima performance di Ethereum. Ebbene, anche oggi Ethereum fa segnare un aumento del 13% circa, portandosi al di sopra della cifra di 1.350 Dollari e trascinando il resto del mercato crypto.

Il dato della criptovaluta di Vitalik Buterin è nettamente il migliore della settimana, almeno tra i token "maggiori", con un guadagno su base giornaliera del 12,79% e su base settimanale del 14,75%. La criptovaluta, in particolare, si attesta ora attorno ai 1.353 Dollari: un ottimo risultato, soprattutto se consideriamo la pessima performance di Ethereum a inizio settimana.

Per quanto riguarda le altre criptovalute maggiori, Bitcoin chiude la settimana in pareggio, assestandosi su un miglioramento dello 0,37% su base settimanale e del 3,38% su base giornaliera: la valuta, comunque, è stabilmente sopra i 21.000 Dollari, poiché viene attualmente scambiata per 21.344 Dollari. Risultato simile, almeno su base giornaliera, per il token XRP, che viene ora scambiato a 0,351 Dollari, il 3,98% in più della scorsa settimana.

In verde sono anche i token dei principali exchange di criptovalute, con la criptovaluta di Binance BNB in positivo del 6,96% rispetto a ieri e del 6,86% rispetto a domenica scorsa: al momento, la moneta viene scambiata a 252,36 Dollari. Cronos, la crypto di Crypto.com, ha invece una performance leggermente meno solida, poiché guadagna il 4,91% rispetto a ieri e l'1,24% rispetto a sette giorni fa.

Continua invece la cavalcata positiva di Polygon, che, dopo essere entrato in un incubatore di startup di Disney, ha visto il suo prezzo aumentare del 10,00% in un giorno e del 34,42% in una settimana, attestandosi attualmente a 0,7626 Dollari. Bene infine anche Avalanche, che guadagna il 12,11% rispetto a ieri e l'11,74% rispetto a domenica scorsa.