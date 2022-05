Criptovalute, il mercato ristagna: aumenti a doppia cifra solo per LUNA

Dopo una giornata di lieve ripresa per le principali criptovalute, oggi, mercoledì 18 maggio, sembra configurarsi come l'ennesimo giorno di relativa stagnazione per Bitcoin, Ethereum e compagnia. Tutte le monete digitali più note, infatti, sembrano essere oggi in rosso, benché con percentuali che in pochi casi superano il 2%.

Scendendo più nel dettaglio, Bitcoin è appena sotto alla soglia dei 30.000 Dollari, poiché viene scambiato al momento per 29.801 Dollari, l'1,79% in meno di ieri. Si tratta di una decrescita molto poco pronunciata, perciò molti investitori sperano che la criptovaluta possa tornare a sfondare la barriera dei 30.000 Dollari nella giornata di oggi o più avanti nel corso della settimana.

Si mantiene sopra i 2.000 Dollari Ethereum, al momento scambiato per 2.035 Dollari, l'1,59% in meno di ieri. Anche in questo caso, visto che la criptovaluta orbita attorno ad una soglia "psicologica", sono in molti a sperare che la discesa si sia fermata, poiché una perdita di valore per la moneta fin sotto ai 2.000 Dollari potrebbe innescare vendite di massa tra gli investitori.

Più contenute sono invece le perdite dei token XRP e Solana: la moneta di Ripple, in particolare, perde solo lo 0,18%, attestandosi attorno agli 0,4267 Dollari, mentre Solana perde lo 0,74% e viene scambiato per 55,42 Dollari. Infine, Polygon, token proprietario dell'omonima blockchain, viaggia in esatta partità rispetto a ieri, con una flessione dello 0,00% e un prezzo di 0,7041 Dollari.

Nel campo degli AltCoin, poi, la decrescita percentuale arriva solo a sfiorare l'1%, con DogeCoin che perde lo 0,99% su base giornaliera e viene venduto a 0,0887 Dollari e Shiba Inu che continua a valere 0,000012 Dollari, perdendo lo 0,86%.

Concludiamo infine con la buona performance del token LUNA, che sembra essere in lentissima ripresa rispetto al repentino crollo di TerraUSD e Luna della scorsa settimana: la criptovaluta, in particolare, viene ora venduta a 0,00022 Dollari, il 12,39% in più di ieri. Pessima performance invece per il token Mana del Metaverso Decentraland, che scende a 1,17 Dollari, perdendo quasi il 5% del proprio valore su base giornaliera.