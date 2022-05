Criptovalute, mercato ancora in rosso: Bitcoin a 30mila Dollari, Terra LUNA -84%

Nella giornata di ieri, come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, il Bitcoin è sceso sotto i 30mila Dollari salvo poi mostrare timidi segni di ripresa. Quest’oggi il mercato continua ad essere in territorio negativo.

Il Bitcoin, nello specifico, nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 30.628,58 Dollari, il 4,23% in meno rispetto alla giornata di ieri. Su base settimanale, la criptovaluta più popolare ed importante del mercato ha riportato un calo del 20,28% del valore, davvero una stangata per gli investitori.

In territorio negativo anche Ethereum, che raggiunge il prezzo di 2.311,78 Dollari, con un calo del 3,58% rispetto ad ieri: in questo caso ETH registra un calo del 17,84% su base settimanale.

BNB anche perde il 6,30% rispetto a 24 ore fa, e raggiunge un prezzo di 303,70 Dollari: negli ultimi sette giorni infatti il token ha perso il 22,08%.

Solana raggiunge invece quota 62,41 Dollari, l’11,05% in meno rispetto ad ieri.

Continua il crollo di Terra UST e Terra LUNA: lo stablecoin è a 0,3782 Dollari ed ha perso il 58,33% rispetto ad ieri, mentre Terra LUNA cala a 4,76 Dollari, con un calo dell’84,95% rispetto a 24 ore fa e del 94,51% su base settimanale.

Sempre dal fronte crypto, nella giornata di ieri Bitpanda ha lanciato lo staking per le criptovalute.