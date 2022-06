Criptovalute, mercato in rosso: Bitcoin si avvicina a 20.000 Dollari, Ethereum a 1.000

Se nella giornata di ieri si è verificato un lieve rimbalzo per le principali criptovalute, che ha fatto credere a molti che il peggio fosse passato, nelle ultime ore sembra che il mercato crypto sia tornato a calare, mentre monete come Bitcoin ed Ethereum si sono avvicinate rispettivamente a 20.000 ed a 1.000 Dollari.

Partendo da queste due, stando ai dati di CoinMarketCap, Bitcoin è scambiato a 20.870 Dollari, il 4,27% in meno di ieri e il 30,65% in meno su base settimanale. La criptovaluta ha dunque ripreso a scendere, toccando la soglia psicologica dei 20.000 Dollari dopo aver "bruciato" quelle dei 30.000 e dei 25.000 Dollari.

Lo stesso vale per Ethereum, che si avvicina ai 1.000 Dollari in maniera decisamente preoccupante. Il token è al momento scambiato a 1.100 Dollari, il 6,17% in meno su base giornaliera e addirittura il 38,33% in meno su base settimanale, facendo segnare una delle peggiori performance della sua storia. Solo lo scorso weekend, Ethereum aveva perso il 9% del proprio valore in poche ore, dopo il fallimento dei test su The Merge, che per questo è stato rinviato a data da destinarsi.

Meno pronunciato è il calo del token BNB di Binance, che perde l'1,97% su base giornaliera, fermandosi a 219,81 Dollari: su base settimanale, tuttavia, la criptovaluta ha perso il 24,58%, un dato decisamente negativo. Analogamente, anche i risultati di Cardano e XRP, il token di Ripple, sembrano non essere dei peggiori, rispettivamente con un calo del 2,23% e un aumento dell'1,06% nelle scorse ore. Tuttavia, su base settimanale, le due valute perdono il 24,56% e il 20,06%, rispettivamente.

Male anche Solana, Polygon e CRO di Crypto.com: Solana, in particolare, scende del 5,54% su base giornaliera e del 22,40% su base settimanale, mentre CRO perde addirittura il 34,40% rispetto a sette giorni fa e il 2,00% rispetto a ieri. Polygon (MATIC), invece, è calato del 38,47% su base settimanale e del 4,08% su base giornaliera.

Brutte notizie anche per gli investitori in MemeCoin e AltCoin, visto che in questo periodo sembra che anche DogeCoin e Shiba Inu si stiano comportando esattamente come il resto del mercato: nello specifico, DogeCoin è in calo del 3,31% su base giornaliera, attestandosi sul prezzo di 0,0571 Dollari, mentre Shiba Inu perde il 2,31% e viene scambiato a 0,000008214 Dollari.