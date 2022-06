Criptovalute, male tutto il mercato: quasi tutti i token perdono almeno il 10%

Dopo un weekend in profondo rosso per le criptovalute, erano in molti a sperare che i principali token sul mercato si sarebbero ripresi con l'inizio della nuova settimana. Sfortunatamente così non è stato: anzi, al momento tutte le principali criptovalute sono in perdita, talvolta con contrazioni a doppia cifra percentuale.

Partendo dalle crypto più note, Bitcoin perde il 10,35% su base giornaliera attestandosi attorno ai 24.790 Dollari: ciò significa che la criptovaluta ha sfondato le resistenze poste a 28.000 ed a 25.000 Dollari nel giro di un paio di giorni, mentre la soglia dei 30.000 Dollari, fino a qualche giorno fa considerata tutto sommato raggiungibile, si allontana rapidamente. Aggiungiamo poi una perdita percentuale del 21% su base settimanale per la criptovaluta, il cui valore si è dunque ridotto di un quinto negli ultimi sette giorni.

Situazione analoga per Ethereum, che perde il 33% su base settimanale e il 13,82% rispetto a 24 ore fa. In tal caso, il calo della criptovaluta può dipendere dal posticipo del passaggio della blockchain Ethereum al proof-of-stake a data da destinarsi, dopo che le sperimentazioni dei creatori della criptovaluta a riguardo hanno causato la perdita del 9% del valore del token tra venerdì 10 e sabato 11 giugno.

Passando alle altre criptovalute, il panorama sembra rimanere invariato: il token BNB di Binance scende a 231,29 Dollari, il 10,64% in meno di ieri e il 25,66% in meno su base giornaliera, mentre Solana perde il 16,41% e il 36,29%, rispettivamente a livello giornaliero e settimanale, attestandosi attorno ai 27,51 Dollari. XRP, il token di Ripple, vale invece 0,3191 Dollari, con una perdita del 9,30% rispetto a ieri e del 21,18% rispetto a lunedì scorso.

La situazione di profondo rosso sembra comunque essere estesa a tutto il mercato, con token come MATIC di Polygon, AVAX di Avalanche, CRO di Crypto.com e persino Monero, Algorand, Polkadot, Cardano e il token SAND di The Sandbox in perdita di valori percentuali compresi tra il 10% e il 16%.

Neanche guardando agli AltCoin, poi, le cose sembrano migliorare: al contrario, DogeCoin è in profondo rosso, attestandosi ora a 0,05692 Dollari, il 13,48% in meno di ieri e il 31,49% in meno su base settimanale. Anche Shiba Inu viaggia attorno a cifre simili, pari rispettivamente a -10,68% e -30,27%.