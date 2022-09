Criptovalute, il mercato torna a salire: Bitcoin supera di nuovo i 20.000 Dollari

Dopo un mercoledì nero per le principali criptovalute, durante il quale Bitcoin è sceso sotto quota 19.000 Dollari, pare che nelle ultime ore il mercato crypto sia tornato a salire, grazie anche ad un'ottima performance del token di Satoshi Nakamoto.

Nello specifico, Bitcoin si attesta ora a 20.888 Dollari, con un rimbalzo dell'8,36% rispetto a ieri e con un positivo del 4,06% su base settimanale. La valuta ha superato di nuovo la soglia psicologica dei 20.000 Dollari, il che potrebbe costituire un segnale decisamente positivo per il mercato. Allo stesso modo, anche Ethereum si alza di prezzo, sfiorando i 1.700 Dollari (+4,19% rispetto a ieri e +7% rispetto a venerdì scorso).

Sicuramente le novità sul Merge di Ethereum, che sta procedendo senza intoppi, hanno favorito un miglioramento generalizzato del mercato, il quale ha riguardato anche i token BNB e CRO, rispettivamente di Binance e di Crypto.com: il primo, in particolare, cresce del 3,84% rispetto a ieri, attestandosi sui 289 Dollari, mentre il secondo si riprende parzialmente dallo scivolone di inizio settimana e arriva a 0,12 Dollari, il 6,03% in più di ieri.

Tra gli altri token principali segnaliamo l'ottima performance di Solana, che guadagna il 12,88% su base settimanale e il 7,70% rispetto a ieri, con un prezzo di 35,54 Dollari. Bene anche Cardano, con guadagni giornalieri prossimi al 5% e un prezzo di 0,4946 Dollari. Infine, convince anche XRP, il token di Ripple, che guadagna il 6,72% rispetto a ieri e il 7,11% rispetto a settimana scorsa.

Infine, tra gli altcoin se la cavano bene DogeCoin (+4,97% rispetto a ieri), che recupera le perdite della settimana in un solo giorno, e Shiba Inu, che invece ha un aumento più sostenuto, che si avvicina al 10%. La due criptovalute, comunque, sono rispettivamente scambiate per 0,0636 Dollari e per 0,00001336 Dollari.