Criptovalute, il mercato torna a scendere: Bitcoin perde il 9%, Solana il 13%

Dopo un weekend di respiro per le principali criptovalute, nelle scorse ore molti token sono tornati a scendere, a volte anche con delle contrazioni piuttosto marcate, rispetto ai livelli raggiunti nei giorni precedenti. A trascinare verso il basso il mercato è anzitutto una pessima performance di Bitcoin.

La moneta di Satoshi Nakamoto, infatti, si è avviata in queste ore di nuovo verso la soglia dei 20.000 Dollari: al momento, infatti, la criptovaluta si attesta a 20.285 Dollari, il 9,34% in meno di ieri, e le possibilità di uno sfondamento del valore "psicologico" di 20.000 Dollari si fanno sempre più concrete. Ciononostante, vale la pena sottolineare che Bitcoin (come la quasi totalità degli altri token) è comunque in positivo rispetto alla scorsa settimana.

Per quanto riguarda gli altri token, l'avvicinarsi del Merge di Ethereum, che ormai dovrebbe essere atteso nelle prossime ore, sembra aver evitato un calo troppo marcato della valuta, che perde "solo" il 5,87% su base giornaliera ma che resta in positivo del 6,20% rispetto alla scorsa settimana, con un valore di 1.609 Dollari circa.

Analoga la condizione di BNB, il token di Binance, che si attesta sul prezzo di 278,62 Dollari e che perde metà dei guadagni dell'ultima settimana nel giro di 24 ore: siamo infatti a un -5,11% su base giornaliera e ad un +5,58% su base settimanale. Meno stabile invece Cronos (CRO), il token di Crypto.com, che in poche ore ha bruciato tutti i guadagni degli ultimi sette giorni, scendendo del 9,17% e riportandosi in parità rispetto ai valori raggiunti martedì scorso.

Perdita marcate anche per Solana, che scende del 13,15% su base giornaliera ma che si mantiene saldamente in positivo sul dato settimanale (+7,83%), con un prezzo di vendita di 33,43 Dollari. Analogo discorso anche per Cardano, scambiato a 0,473 Dollari, il 5,98% in meno di ieri e il 2,11% in più della settimana scorsa. Leggermente meglio invece XRP, che al netto di una perdita giornaliera del 5,54% guadagna comunque il 5,28% su base settimanale, attestandosi sugli 0,3365 Dollari.