Criptovalute, il mercato torna a volare: merito dell'affare Musk-Twitter?

Dopo la pessima giornata per le principali criptovalute, che hanno vissuto un 25 aprile da dimenticare, pare che oggi la situazione sia migliorata su tutta la linea, con Bitcoin di nuovo sopra i 40.000 Dollari ed Ethereum che tocca quota 3.000 Dollari.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, Bitcoin si attesta attorno ai 40.640 Dollari di valore, con una variazione percentuale decisamente marcata in positivo rispetto a ieri, pari ad un +5,44%. Vi ricordiamo, infatti, che meno di 24 ore fa la criptovaluta si assestava attorno ai 38.500 Dollari.

Performance ancora più positiva per Ethereum, che ha superato nuovamente la soglia definita "psicologica" dei 3.000 Dollari e che fa registrare un +6,62% rispetto a ieri. Simile anche il risultato di XRP, con un +5,00% e un valore di 0,6864 Dollari. Infine, Solana si aggira nuovamente al di sopra dei 100 Dollari di valore, con un prezzo di 101,04 Dollari e un segno positivo del 5,98%.

Gli aumenti più marcati, però, riguardano altre criptovalute. Terra, per esempio, si attesta attorno ai 96,54 Dollari, con un segno positivo del +8,33% rispetto a ieri. L'Altcoin Dogecoin, trainato dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ha fatto segnare un risultato incredibilmente positivo del +30% nel giro di pochissime ore, attestandosi al momento attorno agli 0,162 Dollari.

Sicuramente, la chiusura della questione Twitter-Musk in favore di quest'ultimo ha rinvigorito tutte le criptovalute, facendo dimenticare per qualche giorno una situazione contingente disastrosi in termini macroeconomici e geopolitici.

Pare infatti che la nuova ondata di Coronavirus che ha colpito la Cina possa portare ad un serio lockdown in diverse città del Paese, causando anche il rallentamento delle catene produttive globali, mentre le economie degli Stati Uniti e dell'UE danno segni di recessione e l'inflazione è ancora in aumento su scala globale. Resta infine ovviamente irrisolto il nodo della guerra tra Russia e Ucraina, mentre le recenti dichiarazioni di Mosca, che nelle scorse ore ha parlato apertamente di una possibile "terza guerra mondiale", non fanno altro che instillare ulteriore preoccupazione negli investitori.