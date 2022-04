Criptovalute: il mercato trattiene il fiato, calano anche le vendite di NFT

Mentre la Russia si avvicina alla legalizzazione delle criptovalute come metodo di pagamento, generando potenzialmente un enorme scossone nell'intero settore crypto, continua lo stallo del mercato delle criptovalute, che anche negli ultimi giorni hanno fatto registrare dei dati decisamente altalenanti.

Nello specifico, dopo la giornata nera per le criptovalute di lunedì 11 aprile, pare che il mercato sia ancora in una lentissima fase di ripresa, che potrebbe riportare le principali monete sui valori di due settimane fa nell'arco di un periodo di tempo prolungato e non senza incertezze. Al momento, per esempio, le principali criptovalute oscillano, talvolta in positivo e talvolta in negativo, su percentuali attorno allo 0,5%, con Bitcoin a 40.286 Dollari, in calo dello 0,34% rispetto alle scorse 24 ore.

Peggioramento impercettibile per Ethereum, che si ferma a quota 3.036 Dollari, segnando un -0,03% rispetto alla giornata di ieri. Meglio invece XRP, Terra e Solana, che si attestano rispettivamente a 0,7791 Dollari (+0,06% rispetto ai ieri), a 81,44 Dollari (+0,78%) e a 101,90 Dollari (+0,38%). Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, a preoccupare il mercato sono ancora le questioni geopolitiche contingenti e i fattori macroeconomici di larga scala, primo tra tutti l'aumento dell'inflazione in tutto il mondo, che impongono la cautela agli investitori.

La giornata di oggi, domenica 17 aprile, sembra essere stata resa particolarmente "lenta" dal punto di vista del mercato dalla chiusura delle borse tradizionali sia per il weekend che per le festività pasquali. In generale, comunque, anche negli scorsi è stata riscontrata una calma piatta nelle principali criptovalute, con oscillazioni decisamente poco pronunciate, sia in positivo che in negativo.

A preoccupare, al momento, sembra essere il netto rallentamento delle vendite di NFT, che però non sembrerebbe essere dovuto alla mancanza di interesse degli utenti nel loro mercato. A causare una contrazione nelle transazioni relative ai token non-fungibili sarebbero invece i numerosi furti, hack ed exploit che nell'ultimo periodo hanno interessato le principali piattaforme di scambio per i token, come OpenSea.

I continui hack avrebbero infatti portato ad una diffusa incertezza nella comunità NFT, con diversi furti milionari che hanno rischiato di mettere in ginocchio le finanze di investitori e trader. È comunque possibile che le transazioni tornino ad aumentare quando le principali piattaforme si dimostreranno più resistenti agli hacker.