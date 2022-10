Criptovalute, mercoledì verde per Bitcoin ed Ethereum: i prezzi schizzano del 7 e 14%

Rally inaspettato per Bitcoin ed Ethereum in questo mercoledì di Ottobre. Le due principali criptovalute del mercato, nella fattispecie, registrano degli importanti incrementi dei prezzi, nonostante la situazione economica non facile.

Il Bitcoin, nello specifico, nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 20.644,95 Dollari, il 7% in più rispetto a 24 ore fa, lo stesso incremento registrato su base settimanale. Si tratta del prezzo più alto delle ultime sei settimane.

Anche Ethereum riporta un andamento simile ed ora è a quota 1.531,84 Dollari, il 14% in più rispetto ad ieri, con un incremento del 18% su base settimanale.

A beneficiare di questo rally inaspettato sono anche le altre criptovalute del mercato, tra cui BNB che cresce del 5,85% a 289,36 Dollari, mentre XRP riporta un +3,94% a 0,4651 Dollari. Cardano registra addirittura un +12,52% a 0,4063 Dollari.

Tra gli altcoin, segnaliamo Dogecoin a 0,06803 Dollari, il 13% in più rispetto ad ieri, mentre la crescita su base settimanale è del 15%. Polygon MATIC invece riporta un 7,72% a 0,9527 Dollari.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate notizie non confortanti e secondo le ultime indiscrezioni l'Europa potrebbe bloccare il mining per fare fronte alla crisi energetica in corso, che sta toccando da vicino le famiglie.