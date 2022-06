Criptovalute, quanti miliardi hanno perso gli americani per frode?

Nel corso dell'ultimo anno le frodi a fondo crypto si sono moltiplicate in tutto il mondo e, in particolare, negli Stati Uniti. Un nuovo studio della Federal Trade Commission mette in luce uno scenario a dir poco preoccupante.

Trattandosi di un mercato ancora poco regolamentato, le criptovalute si trovano ancora in una sorta di zona grigia della finanza e le principali potenze economiche internazionali stanno provando a tirare il freno su derive che potrebbero minare il tessuto sociale.

Travestite da "opportunità di investimento", le frodi legate alle criptovalute utilizzano i mezzi più disparati per convincere i malcapitati. Spesso, anche nelle community presenti nei principali social network, può capitare di imbattersi in questo genere di attività, dall'invito a inviare i propri token a determinati indirizzi per riceverne di più spacciandosi per i creatori, fino ai cosiddetti pull-rug, decisamente più tecnici (di recente ne abbiamo parlato nel nostro speciale su come evitare le truffe crypto, tra cui quella legata a Squid Game).

Tuttavia, le sfumature con cui ci si può imbattere in imbrogli di questo tipo sono davvero tantissime, al punto che solo da gennaio 2021 a marzo 2022 negli Stati Uniti oltre 46.000 persone sono state coinvolte in questo genere di attività, per un totale di almeno 1 miliardo di dollari rubati tramite frodi crypto e circa 2.600 dollari per ogni malcapitato.

Complice la graduale crescita di notorietà del mercato delle valute crittografate, dal 2018 a oggi il numero di truffe è aumentato di circa 60 volte.

Come spiega la FTC, "le criptovalute hanno caratteristiche particolarmente congeniali per i truffatori [...] Non esiste una banca o un'altra autorità centralizzata per segnalare le transazioni sospette e tentare di fermare le frodi prima che accadano. I trasferimenti di criptovalute non possono essere annullati: una volta che il denaro è andato, non è più possibile recuperarlo. E la maggior parte delle persone non ha ancora familiarità con il funzionamento delle criptovalute".

Tra le varie cause, secondo la FTC, oltre la metà del denaro è stato rubato per "truffe di investimento", con finti imprenditori web3 che promettono falsi guadagni su valute emergenti o addirittura false. Un'altra grossa fetta di malcapitati sarebbe stata raggirata in truffe "di cuore", in cui si punta a estorcere denaro tramite dating app o sistemi di messaggistica con la promessa di appuntamenti.

A questo si aggiunge un'altra parte del denaro che sarebbe, invece, stato rubato attraverso truffe in cui il malintenzionato avrebbe giocato il ruolo di un'ente governativo.

Oltre a questo significativo studio, ricordiamo un recente fatto di cronaca che ha scosso il mondo dei token non fungibili, esitato nell'arresto di un ex-dipendente di OpenSea per insider trading.