Criptovalute, moderato calo su tutta la linea: cosa succede al mercato?

Dopo il recente rally di Shiba Inu, avvenuto a distanza di poche ore dalla generalizzata ripresa del mercato crypto, nella giornata dell'8 febbraio 2022 le cose sembrano aver preso tutt'altra direzione.

Sebbene le cifre siano tutt'altro che preoccupanti, al momento Bitcoin risulta in lieve flessione rispetto alla giornata precedente, con un calo dell'1,51% che porta il valore del token a 43.101 dollari con una capitalizzazione di 815,6 miliardi.

Allo stesso modo, anche Ethereum segue il trend della prima in classifica, con un -2,27% nelle 24 ore e un valore per singolo ETH che si attesta sui 3.057 dollari. Il market cap, in questo caso, è di 364,4 miliardi. Ancora più giù BNB: il token di Binance piazza un -3,70% con un valore rispettivamente di 417 dollari e 69,1 miliardi.

Con un balzo del +4,57%, è XRP a movimentare la Top 10, scavalcando Solana (SOL) e Cardano (ADA) in un colpo solo. Il valore, allo stato attuale, è di 0,81 dollari, con una capitalizzazione di 38,9 miliardi. Un soffio separa Ripple da Cardano che, con un -2.89%, riesce a mantenersi a 38,6 miliardi e un valore per singolo token di 1,15 dollari.

Ricordiamo che quella dell'8 febbraio non è stata una giornata come tutte le altre. Infatti, oggi è venuto a galla un caso di Insider Trading su CoinDesk, il primo nella storia delle criptovalute.