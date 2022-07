'Criptovalute: il musical' potrebbe presto arrivare nei teatri di Broadway

Mentre inizia la ripresa delle criptovalute, con Bitcoin che supera di nuovo i 20.000 Dollari ed Ethereum a quota 1.170, arriva una notizia decisamente inaspettata dal mondo crypto. A quanto pare, infatti, il musical delle criptovalute è in arrivo a Broadway.

La notizia potrebbe avervi colti di sorpresa, perciò facciamo un passo indietro. Sì, esiste un musical a base crypto. Il musical, messo in scena in una versione embrionale al festival Consensus di CoinDesk dello scorso mese, è stato ideato e creato da Amanda Cassatt e dalla sua compagnia di marketing per il Web 3.0 Serotonin.

Partendo da quelli che sembrano essere dei chiari spunti autobiografici, la produzione di Cassatt racconta la storia di Zoe, una giovane impiegata che si lascia tutto alle spalle per fondare una startup crypto. Il suo viaggio, secondo gli scrittori del musical, sarà accompagnato da "molte assurdità, dei cuori spezzati e diversi trionfi che otterrà lungo il cammino". Insomma, un classico musical di Broadway, ma questa volta a tema crypto.

Il finanziamento del progetto, ovviamente, viene portato avanti con modalità decentralizzate, grazie al DAO MusicalDAO, che promette ai finanziatori di ricevere dei biglietti gratuiti in pre-vendita o addirittura di avere un cameo sul palco dello spettacolo, a seconda ovviamente di quanto contribuiranno al progetto. Per entrare nel DAO, Cassett richiede una donazione minima di 1.000 Dollari: secondo gli organizzatori, il progetto avrebbe già attirato l'attenzione di 1.500 donatori unici.

Stando ai dati di Etherscan, in realtà, le cose starebbero diversamente: il DAO, infatti, avrebbe ricevuto una sola donazione da 1.000 Dollari e nient'altro, perciò il finanziamento della produzione sarebbe ancora ben lungi dal completamento. Nonostante ciò, pare che la prima messa in scena del musical, avvenuta al Consensus 2022 di Austin, in Texas, sia stata un successo.