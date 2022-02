Criptovalute, nasce nuovo memecoin ElonJet: servirà a comprare una Tesla a un 19enne

A fine gennaio divenne nota alla stampa e al pubblico internazionale la vicenda di Jack Sweeney, diciannovenne responsabile della creazione di un bot Twitter che traccia il jet privato di Elon Musk. In suo onore è ora nato il memecoin ElonJet, con un obiettivo ben chiaro che vede coinvolto proprio il CEO di Tesla.

Come riportato da Business Insider, la storia dell’account Twitter ha visto il magnate sudafricano chiedere gentilmente al ragazzo di eliminare l’account Twitter in quanto “rischio per la sicurezza” arrivando a offrire 5.000 Dollari. A questa proposta, Sweeney ha ribattuto con la cancellazione dell’account in cambio di 50.000 Dollari “per il college e una Tesla Model 3”; tuttavia, Elon Musk ha risposto ridimensionando l’offerta alla sola Model 3, al che è seguito il rifiuto da parte di Sweeney. Successivamente, il CEO di Autonomy – servizio di “noleggio” della Tesla Model 3 – ha tentato il rilancio in supporto a Musk con una Model 3 gratuita per tre anni, offerta rifiutata allo stesso modo.

Qui entrano in gioco i creatori del memecoin ElonJet, che qualche giorno fa hanno dichiarato l’intenzione di regalare a Jack Sweeney una Tesla Model 3 al raggiungimento del market cap di 10 milioni di Dollari. La valuta non è affiliata in alcun modo al diciannovenne protagonista dell’intera storia, che anzi si è detto sorpreso dei risvolti visti: “La speranza è di avere tutti i dati degli aerei disponibili in un formato decentralizzato. Ciò aiuterà le emissioni di carbonio e i costi a ridurre notevolmente, poiché questi dati saranno disponibili a più persone in tutto il mondo”, ha dichiarato, aggiungendo che non avrebbe comunque chiuso l’account anche se Elon Musk avesse accettato la sua controfferta.

Allo stato attuale ElonJet ha un valore al cambio di 0,000007438 Dollari e un market cap di 2.677.633 Dollari, dunque la strada sarà ancora lunga. Ma i suoi creatori manterranno la loro parola? Staremo a vedere.