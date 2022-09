Criptovalute, neanche The Merge smuove il mercato: la parola d'ordine è 'cautela'

Ormai il Merge di Ethereum è completato, e non sembra aver portato con sé alcuno sconquasso relativo alla blockchain ETH o al mercato delle criptovalute per intero. Al contrario, pare che l'intero settore crypto stia vivendo un prolungato periodo di stagnazione dopo la crisi di inizio anno.

Secondo un report di CoinShares, il primo post-Merge, il settore delle criptovalute sta ancora trattenendo il fiato, con un flusso di investimenti in entrata e in uscita decisamente basso: nel giro di una settimana, infatti, l'intero mercato crypto si è ingrandito di soli sette milioni di Dollari, segnalando l'ennesima settimana di scarsa attività nel mondo dei token digitali.

Un'interpretazione di questi dati potrebbe essere quella secondo cui gli investitori siano in attesa di qualche novità tale da favorire un ritorno nel mondo delle criptovalute: allo stato attuale delle cose, però, è difficile che annunci veramente capaci di smuovere lo scetticismo dei mercati arrivino a breve. Al contrario, con l'avvicinarsi di un inverno segnato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dall'inflazione galoppante, viene difficile pensare che gli investimenti in crypto possano aumentare nei prossimi mesi.

Inoltre, proprio nelle scorse ore il Dipartimento del Tesoro americano ha criticato le criptovalute, chiedendo ai lawmakers di Washington di prendere rapidamente dei provvedimenti volti a regolare il mercato dei token digitali: una mossa simile, che viene vista favorevolmente dalla finanza tradizionale, potrebbe infondere ulteriore incertezza nel mercato nelle prossime settimane.

Fortunatamente, però, non tutti i segni sono negativi: per esempio, su base settimanale, Bitcoin ha registrato dei flussi positivi, con entrate complessive pari a 17 milioni di Dollari, dopo un lungo periodo di cinque settimane di "rosso", che ha causato perdite per 93 milioni. Secondo CoinShares, il miglioramento della moneta dipenderebbe in larga parte dalle misure di contenimento dell'inflazione tentate negli scorsi giorni dalla Federal Reserve degli Stati Uniti.