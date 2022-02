Criptovalute, Netflix annuncia una docuserie sul riciclaggio di Bitcoin

Mentre negli USA si parla di riciclaggio e NFT, Netflix punta i riflettori sul "più grande caso di criminalità finanziaria della storia". Scopriamo di cosa si tratta e perché riguarda il mondo delle criptovalute.

Secondo quanto annunciato dalla stessa piattaforma di streaming, infatti, "Netflix ha ordinato una docuserie sul presunto piano di una coppia sposata di riciclare miliardi di dollari di criptovaluta rubata". A quanto pare si tratterebbe di una storia vera, che vede coinvolti i giovani Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan.

Si tratta di un fatto di cronaca di qualche giorno fa. I due, infatti, "sono stati arrestati nel loro appartamento di New York martedì 8 febbraio e ora sono accusati di aver progettato il riciclaggio di quasi 120.000 Bitcoin legati all'hacking di un exchange crypto avvenuto nel 2016. Poiché il valore dei BTC rubati è salito da 71 milioni di dollari al momento dell'hacking a quasi 5 miliardi, la coppia avrebbe cercato di liquidare il proprio denaro digitale creando identità false e account online, acquistando oro fisico, NFT e altro ancora - tutto mentre gli investigatori erano impegnati in una corsa contro il tempo per tracciare il movimento del denaro sulla blockchain".

Il nuovo documentario a più episodi prodotto da Netflix sarà diretto da Chris Smith insieme al produttore esecutivo Nick Bilton.

Nel frattempo, ricordiamo che di recente si è parlato di un'altra coppia in merito alla tecnologia blockchain, ma con ben altro tono. Infatti, qualche giorno fa, una coppia indiana si è spostata con gli NFT.