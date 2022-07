Criptovalute e NFT in Russia: addio al pagamento di beni e servizi

Mentre i lavori per Bitcoin City procedono a spron battuto, dall'altra parte del mondo il Presidente della Federazione Russa ha firmato una nuova legge che, di fatto, decreterà il blocco dei pagamenti di beni e servizi in criptovalute e NFT.

Gli asset digitali non potranno più essere utilizzati, quindi, come una forma di pagamento in territorio russo. Come se non bastasse, la nuova legge obbligherà anche gli exchange a rifiutare transazioni che potrebbero essere interpretate come forme di pagamento per prestazioni riconducibili a beni e servizi.

La legge entrerà in vigore nel giro di 10 giorni, dopodiché quanto sancito renderà illegale questo tipo di pagamenti, ma gli utenti russi potranno continuare a investire in asset digitali. Anche le attività di mining, per il momento, non vengono coinvolte in restrizioni di sorta.

Vale la pena notare che questo andamento è da ricondurre a una nutrita parte delle autorità russe che non vedono esattamente di buon occhio la tecnologia blockchain e i suoi risvolti economici. Tuttavia, lo stesso Ministro delle Finanze si è opposto a un eventuale ban totale alle criptovalute, paventato negli scorsi mesi.

Nel frattempo, ricordiamo che in seguito all'inasprirsi delle sanzioni anche numerose compagnie del mondo tech hanno tirato i remi in barca in territorio russo. Per questo motivo, negli ultimi mesi la pirateria informatica in Russia è salita del 250% per i soli prodotti Microsoft.