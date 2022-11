Criptovalute, non c'è pace per FTX: dichiarato furto di 400 milioni di dollari

Facendo seguito all'enorme ondata di liquidazioni che ha colpito la piattaforma, FTX ha dichiarato bancarotta, col suo timoniere Bankman-Fried che ha lasciato il ruolo di CEO del gruppo, ma ci sono ulteriori sviluppi in questa triste vicenda.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda, infatti, FTX avrebbe subito un attacco subito dopo aver annunciato il fallimento, con una perdita superiore ai 400 milioni di dollari.

C'è chi già pensa a una mossa interna atta a preservare parte del patrimonio, ma allo stato attuale si tratta solo di speculazioni.

Come se non bastasse, l'assistenza ufficiale ha annunciato che le app del gruppo sono state convertite in malware in seguito all'attacco, consigliando a tutti gli utenti di disinstallarle dai propri dispositivi e di evitare anche la piattaforma web. Proprio questa comunicazione sarebbe alla base dei sospetti di un inside job poiché, non solo per violare la piattaforma, ma anche e soprattutto per implementarvi un malware sono necessarie chiavi private, difficili da ottenere diversamente.

A questo si aggiunge il fatto che, come in molti hanno fatto notare, la piattaforma non aveva mai subito un attacco prima d'ora.

Alcune fonti di tracciamento blockchain parlano di una cifra tra i 380 e i 600 milioni, che sarebbe già stata mobilitata e convertita in diverse quantità di differenti asset, tra cui 189 milioni distribuiti tra DAI ed ETH, circa 20 in BNB e altrettanti in MATIC.

Nel frattempo, la stessa FTX ha fatto sapere che il resto dei fondi è stato già spostato in un contenitore offline, onde evitare ulteriori perdite economiche dovute a transazioni non autorizzate.

Ricordiamo che tutta questa situazione è scoppiata in seguito ai sospetti sull'insolvenza di Alameda Research, parte del gruppo FTX, causando la liquidazione delle posizioni di Changpeng Zhao, patron di Binance, che in seguito ha fatto anche una proposta di acquisizione a FTX. Dapprima accettata, purtroppo, l'offerta per FTX è stata ritirata da Binance in seguito a operazioni di due diligence.