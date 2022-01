Criptovalute, occhio al mercato: Cardano cresce dell'8%, bene anche Terra Virtua e Axie

Forte della vittoria nel sondaggio di Vitalik Buterin sulle criptovalute, Cardano riprende il suo percorso di crescita anche sul mercato spot, ma sono diversi i progetti che stanno mostrando segni di ripresa dopo un dicembre in profondo rosso.

Si parte proprio da ADA che, con un +8% nelle 24 ore, si porta a 1,39 dollari per moneta e una capitalizzazione di mercato di ben 46,7 miliardi di dollari, attualmente al sesto posto globale dopo Solana.

Ottima prestazione nella giornata del 15 gennaio 2022 anche per Terra Virtua Kolect (TVK), moneta ufficiale dell'omonimo marketplace per NFT, un particolare progetto metaverso che ha messo a segno una cavalcata fino al +14% e oggi stabile sui 0,17 dollari. Ben lontano l'ATH di 1,20 dollari, ma comunque si tratta di ottime prestazioni per un progetto da appena 120 milioni di market cap.

Buono anche il percorso di ripresa di Axie Infinity, che cresce anche in popolarità e la cui cavalcata dell'ultimo anno ha portato il token dai 0,60 dollari del gennaio 2021 a un ATH di 160 e agli attuali 78 dollari, in crescita del 5% nelle 24 ore.

Ritracciano invece EGLD e DOGE, che perdono rispettivamente il 5% ei il 3,7%. Stabile Bitcoin (BTC), che si mantiene sulla soglia dei 43000 dollari.