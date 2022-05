Criptovalute, l'onda lunga del caso Terra-Luna: molti stablecoin sono in difficoltà

Mentre il mercato delle criptovalute ristagna, pare che la recente crisi vissuta da TerraUSD e LUNA si stia facendo sentire nel mondo dei token "stable", mettendo a rischio numerosi stablecoin algoritmici come DEI Coin. Anche gli stablecoin legati a riserve fisiche, come Bitcoin e Dollari, sembrano essere a rischio.

Prima di continuare, vi invitiamo a leggere la nostra spiegazione su cosa sia uno stablecoin algoritmico: con questa definizione, in breve, intendiamo stablecoin controllati da un algoritmo, che utilizza le riserve di criptovalute dietro lo stablecoin per operare degli scambi vantaggiosi sul mercato ad accrescerne il valore, o mantenerlo stabile in tempo di crisi.

Gli stablecoin algoritmici sono dunque basati su altre criptovalute (per esempio, TerraUSD è basato su Bitcoin) e, in quanto tali, sono più soggetti alle fluttuazioni del mercato. Proprio per questo, dopo il tracollo del prezzo di TerraUSD e LUNA, molti utenti hanno deciso di vendere le proprie riserve in token algoritmici, causando ingenti variazioni di valore anche tra questi ultimi.

Per esempio il DEI Coin di Deus Finance è sceso dal valore di un Dollaro a quello di 0,52 Dollari nel giro di poche ore, tra sabato e domenica, assestandosi a 0,67 Dollari nella giornata di lunedì 16 maggio. La fluttuazione di DEI, poi, ha causato problemi al protocollo di finanza decentralizzato Scream, che permette agli utenti di prelevare criptovalute utilizzando altri token come garanzia.

Scream, infatti, non è stato riprogrammato per considerare la fluttuazione di DEI, che sul portale è rimasto fisso ad un Dollaro, permettendo agli utenti di ottenere prestiti a condizioni di enorme vantaggio, con ricavi speculativi potenzialmente enormi. Nonostante ciò, Scream si è impegnato ad onorare tutti i prestiti contratti dai suoi utenti.

Anche lo stablecoin FantomUSD è sceso a 83 centesimi, rispetto ad un prezzo originario di un Dollaro, causando di nuovo problemi su Scream, che nel suo codice continua a considerare il valore di Fantom pari ad un Dollaro. Sia i gestori di Fantom che quelli di DEI hanno promesso di avere piani per far tornare le proprie criptovalute su valori attorno al Dollaro, ma resta da vedere se ciò sarà possibile.