Criptovalute: ore di ripresa per il mercato, ma le perdite continuano a pesare

Dopo una giornata di profondo calo per le criptovalute, pare che nelle scorse ore la situazione si sia riassestata per i principali Token. Nonostante ciò, nessuna moneta è riuscita a riguadagnare il valore perso negli scorsi giorni, con una flessione particolarmente negativa per Ethereum, DogeCoin e Solana.

A pesare sul settore crypto è sicuramente stata l'improvvisa crisi della criptovaluta FTX, che ha infuso nuova incertezza nel mercato e ha trascinato verso il basso i principali token. Per esempio, Bitcoin ha perso il 16% circa su base settimanale, attestandosi attorno ai 17.350 Dollari: un dato decisamente negativo, che non viene assolutamente bilanciato da un miglioramento percentuale del 4,45% nelle ultime 24 ore. Per fare un confronto, una settimana fa Bitcoin galoppava sopra i 21.000 Dollari.

Situazione non proprio rosea anche per Ethereum, che crolla a 1.270 Dollari, perdendo il 20% su base settimanale. Nelle ultime ore, comunque, la performance della criptovaluta non è stata negativa, anzi: con un incremento del 7,98%, il token ETH sembra destinato a riguadagnare quanto perso più rapidamente delle altre monete digitali.

I token che registrano le contrazioni più gravi su base settimanale sono però DogeCoin e Solana, entrambi in rosso con percentuali che toccano rispettivamente il -27,80% e il -46,86%. Anche in questo caso, nelle ore notturne si è verificato un "rimbalzo" dei token, che ha portato DogeCoin a riguadagnare il 10% rispetto al valore di ieri e Solana a riprendere circa il 22% rispetto a 24 ore fa.

Leggermente migliore è invece la situazione di Cardano, XRP e Binance Coin (BNB). Quest'ultimo ha perso il 14,21% circa su base settimanale, con un rimbalzo del 7% circa nelle scorse ore che lo ha riportato al prezzo di 296 Dollari. Cardano e XRP, invece, sono risaliti rispettivamente del 5,12% e del 9,04%, pur senza aver colmato il calo degli scorsi giorni e attestandosi su prezzi inferiori rispettivamente del 10,09% e del 15,41% a confronto con venerdì scorso.