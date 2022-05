Criptovalute, periodo no: attenzione al phishing su popolari siti crypto

Dopo i problemi legati a Coinbase (e il periodo "infelice" in generale), il mondo delle criptovalute è al centro di un'altra questione che sta facendo discutere. Infatti, alcuni dei principali siti crypto hanno avvertito di un attacco phishing in corso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e CoinDesk, un buon numero di utenti si è trovato dinanzi a pop-up malevoli che chiedono di collegare wallet MetaMask. Questi ultimi sono purtroppo comparsi in portali particolarmente popolari tra la community crypto, da CoinGecko a Etherscan, passando per DeFi Pulse e DexTools (e non solo).

Etherscan ha confermato che si tratta di phishing, così come CoinGecko ha messo in guardia gli utenti tramite Twitter, spiegando che questa situazione "è causata da uno script pubblicitario malevolo legato a Coinzilla, un ad network crypto". Ovviamente, è stato ribadito di non connettere i wallet MetaMask, nonché che si sta lavorando per fare in modo che questi pop-up non compaiano più (CoinGecko ha già spiegato di aver disattivato lo script coinvolto).

Sembra in ogni caso che i link malevoli tentino di trarre in inganno gli utenti promettendo presunti benefici legati al progetto Bored Ape Yacht Club. Insomma, se siete soliti navigare sui portali legati al mondo delle criptovalute, prestate particolare attenzione ed evitate di collegare i wallet MetaMask tramite pop-up, in quanto si tratta di una truffa.