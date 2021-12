Le criptovalute piacciono anche alla CIA: l'agenzia è al lavoro su alcuni progetti

Le criptovalute non sono solo in trend del momento sul web, ma piacciono (e molto) anche alla CIA. A svelarlo è stato proprio il direttore dell'agenzia, William Burns, nel corso di un webinar tenuto in occasione del summit annuale organizzato dal Wall Street Journal.

Burns ha spiegato che la CIA è al lavoro su "diversi progetti nel campo delle criptovalute", progetti che però ha ereditato al momento del suo insediamento. "Il mio predecessore aveva avviato una serie di progetti incentrati sulle criptovalute, e collaboriamo anche con altri colleghi di altre agenzie del Governo Federale, con cui discutiamo delle informazioni su ciò che osserviamo" ha affermato.

Secondo il dirigente, le criptovalute "potrebbero avere un enorme impatto su qualsiasi cosa, anche sugli attacchi ransomware dal momento che uno dei modi per aggredire tali attacchi e dissuaderli è riuscire a raggiungere le reti finanziarie utilizzati dai criminali e che hanno come protagoniste proprio le criptovalute".

Queste dichiarazioni, che sono state riprese da Vice ed hanno fatto rapidamente il giro del web, hanno riportato in auge una vecchia teoria della cospirazione secondo cui dietro Satoshi Nakamoto ci sarebbe un'agenzia d'intelligence del Governo USA. Proprio qualche giorno fa, però Craig Wright ha portato a casa i primi 1,1 milioni di Bitcoin minati e secondo molti potrebbe aver di fatto confermato che dietro Satoshi Nakamoto ci sia lui.