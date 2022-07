Criptovalute, la piattaforma Celsius verso il fallimento: a rischio i fondi degli utenti?

Il crollo riportato dal mercato delle criptovalute nelle scorse settimane è destinato ad avere effetti importanti sul settore. Celsius Network infatti ha dichiarato fallimento appellandosi al Capitolo 11.

Si tratta di una notizia non certo positiva per il mercato, che arriva a poche settimane dal crack di Terra-LUNA, ma che soprattutto interessa una delle principali piattaforme del settore. Ora la preoccupazione è per i circa 2 milioni di clienti ed i fondi depositati, sebbene la procedura prevista ed a cui si è appellata la compagnia potrebbe lasciare qualche speranza di ottenere i rimborsi.

Secondo la documentazione presentata, Celsius Network ha un patrimonio compreso tra 1 e 10 miliardi di Dollari, ma ai creditori deve un importo simile. Le cinque maggiori richieste di risarcimento vanno da 20 milioni ad 80 milioni di Dollari ciascuna.

Le prime avvisaglie erano giunte lo scorso mese, quando Celsius aveva interrotto i prelievi per evitare una corsa agli sportelli, come confermato ora in un comunicato: “senza uno stop di questo tipo, l’accelerazione dei prelievi avrebbe consentito ad alcuni clienti, ovvero i primi a richiedere il prelievo, di essere pagati per intero lasciando altri indietro” si legge nella dichiarazione.

Non si tratta dell’unica compagnia ad essere costretta a dichiarare fallimento: anche Three Arrows ad inizio mese ha fatto lo stesso.

Nel frattempo, dopo il calo delle criptovalute di qualche giorno fa a causa dell’inflazione record negli USA, quest’oggi arrivano segnali in parte positivi. Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, Ethereum è rimbalzato del 10% ed il Bitcoin vola verso i 21mila Dollari.