NFT, le Poste Svizzere lanciano i francobolli da collezione sulla blockchain di MATIC

Di recente, la Svizzera ha inaugurato il Crypto Market Index Fund, un fondo nazionale per gli investitori in criptovalute. Ormai appare quindi chiaro come il Paese d'oltralpe stia puntando i riflettori sulle nuove tecnologie del settore fintech.

A tal proposito, nelle ultime ore, il servizio postale svizzero ha intenzione di avviare un nuovo sistema di affrancatura basato sulla blockchain di Polygon, nota per essere utilizzata anche dalla criptovaluta MATIC.

Il servizio lancerà il primo cripto-francobollo svizzero il 25 novembre e sarà composto da due parti: "Da un lato, si tratta di un francobollo cartaceo del valore di 8.90 franchi. Dall’altro, ogni cripto-francobollo sarà associato a una particolare versione digitale in cui sarà raffigurato uno dei 13 motivi disponibili. Questa versione digitale sarà registrata in una blockchain e potrà essere collezionata, scambiata e negoziata online". Insomma, come si evince dal post ufficiale, questo potrebbe essere il primo considerevole passo verso una filatelia totalmente digitale, fatta di artwork depositati come NFT all'interno di una blockchain.

Infatti, "Come tutti gli altri francobolli, può essere utilizzato da chi lo possiede per affrancare gli invii postali. Tuttavia il vero cripto-francobollo è digitale e costituisce un pezzo da collezione immateriale. Ogni Swiss Crypto Stamp cartaceo, infatti, dà accesso a un francobollo digitale registrato in una blockchain".

All'acquisto, l'utente non saprà quale motivo digitale gli verrà assegnato. Per visualizzarlo, sarà sufficiente scansionare il codice QR presente sul cripto-francobollo cartaceo (per approfondire, ecco come funziona un QR Code). I motivi collezionabili saranno 13 e saranno distribuiti con rarità differente. La tiratura maggiore sarà di 65.000 pezzi, mentre il più raro sarà distribuito in appena 50 esemplari. In totale, il 25 novembre verranno distribuiti 175.000 francobolli.