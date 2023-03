Criptovalute, l'ultima del processo FTX: niente smartphone per Sam Bankman-Fried

La scorsa settimana, il co-fondatore di FTX Nishad Singh è stato dichiarato colpevole di frode e cospirazione e condannato al carcere. Si tratta del quarto executive di FTX condannato nel giro di pochi mesi, e il prossimo potrebbe essere Sam Bankman-Fried. Intanto, un giudice ha chiesto che proprio Bankman-Fried smetta di usare lo smartphone.

I colleghi di Bloomberg, infatti, hanno spiegato che i Procuratori che si sanno occupando del caso di FTX hanno chiesto a Sam Bankman-Fried di sostituire il suo smartphone con un vecchio telefono "a conchiglia" senza connettività internet e servizi di messaggistica online. Pare che questa richiesta sia direttamente collegata alla libertà su cauzione del co-fondatore di FTX, il che significa che Bankman-Fried dovrà obbedire o finirà in prigione.

Inoltre, i Procuratori hanno chiesto che questi non contatti alcun dipendente di FTX o della "compagnia-sorella" Alameda Research, finite entrambe nello scandalo per degli investimenti ad alto rischio operati dalla seconda sfruttando il denaro dei correntisti della prima. Infine, tra le altre limitazioni imposte a "SBF" abbiamo il blocco di qualsiasi account su un'app di messaggistica criptata, come Telegram o Signal.

Il divieto di comunicazione per Sam Bankman-Fried era stato chiesto già a gennaio, quando pare che questi abbia usato Signal per contattare alcuni ex-dipendenti di FTX e convincerli a modificare le loro testimonianze relative al caso della bancarotta dell'exchange. Negli scorsi mesi, inoltre, "SBF" aveva anche iniziato a scrivere una newsletter, che però non sembra essere stata colpita dal divieto di comunicazione.

il giudice distrettuale Lewis Kaplan, dopo aver letto dei messaggi inviati ad Bankman-Fried ad un dipendente di FTX su Signal a processo in corso, avrebbe minacciato di spedirlo direttamente in prigione fino all'inizio del processo a suo carico (previsto per ottobre), revocando la sua libertà su cauzione. Lo stesso Kaplan, qualche mese fa, aveva impedito a Bankman-Fried di utilizzare le reti VPN, spiegando di non volere che "fosse libero nel giardino dei dispositivi elettronici".