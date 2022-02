Criptovalute, profondo rosso per Bitcoin ed Ethereum: il mercato liquida 411 milioni

Mercato delle criptovalute in profondo rosso, dopo le notizie che arrivano dall’Ucraina in merito all’attacco della Russia avvenuto questa notte. Tutti i token riportano forti perdite ed il mercato ha registrato la cifra record di 242 milioni di Dollari di liquidazioni in poche ore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin perde i 7,01% a 35.533,17 Dollari, mentre Ethereum sprofonda del 10,94% a 2.394,82 Dollari. In forte perdita anche XRP, che lascia sul terreno il 10,54%, così come Cardano che riporta un -13,76%. Sprofondano anche i memecoin: Doge lascia sul terreno il 14,24% a 0,1138 Dollari, mentre Shiba Inu l’11,56% a 0,00002228 Dollari.

Come osservato da CoinDesk, I future tracciati su Bitcoin hanno registrato liquidazioni per 72 milioni di Dollari, una cifra record tra tutte le criptovalute, seguite dai 70 milioni di Dollari dei future di Ether. Complessivamente, il mercato ha riportato liquidazioni per oltre 242 milioni di Dollari nelle prime ore dell’Asia, quando si sono iniziate a diffondersi le notizie sull’attacco su larga scala di Mosca ai danni di Kiev.

Complessivamente, nelle ultime 24 ore il mercato ha registrato liquidazioni per oltre 411 milioni di Dollari, con 114.700 trader liquidati. La capitalizzazione complessiva è crollata di quasi il 7,8%. Anche nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato la notizia dei forti cali di Bitcoin ed Ethereum.