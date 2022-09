Criptovalute: la proposta di Biden, tra regolamentazione e dollaro digitale

Dopo il dibattuto studio della Casa Bianca sul mining, l'amministrazione Biden ha prodotto la prima traccia che porterà il Paese nordamericano alla regolamentazione della tecnologia blockchain e delle criptovalute.

Il framework pubblicato dalla Casa Bianca servirà da guida per la regolamentazione dello spazio digitale crittografato e sarà strutturato in diverse aree di competenza, tra cui la lotta alle truffe crypto e la tutela del consumatore, oltre alle varie ipotesi sul dollaro digitale.

Lo spazio crypto è ancora lontano dal poter essere definito come uno spazio sicuro. Solo tra il 2021 e il 2022 gli americani hanno perso oltre un miliardo in truffe crypto per un aumento di oltre 60 volte nel numero complessivo di tentativi di frode dal 2018 a oggi. Tuttavia, questo non è l'unico rischio presente nel mercato crypto, noto per la sua straordinaria volatilità. Questi due aspetti in particolare sono sotto la lente della Casa Bianca e saranno sicuramente tra i primi a essere approcciati nella regolamentazione. Il documento invita la SEC e la CFTC ad "portare avanti delle investigazioni convinte e azioni esecutive contro le pratiche illegali" nello spazio crittografato, oltre a chiedere alle agenzie governative di collaborare con lo Stato centrale al fine di educare i consumatori attraverso campagne e linee guida.

Non si parla, però, solo di cautela: infatti, un altro obiettivo è quello di rendere maggiormente accessibile l'economia digitale decentralizzata, suggerendo al governo di dare "supporto allo sviluppo e all'uso di tecnologie innovative da parte dei fornitori di servizi di pagamento" e di garantire che gli asset crittografati siano "utilizzabili, inclusivi, equi e accessibili" per tutti.

In stretta correlazione con questo punto, si parla anche si sostegno all'innovazione e allo sviluppo di un tessuto economico più stabile e protetto, cercando di portare al contempo gli Stati Uniti in prima linea in termini di finanza globale anche nello spazio crypto.

Infine, non poteva mancare una forte menzione al dollaro digitale, che potrebbe portare a "vantaggi significativi" anche in termini di inclusione e crescita economica.