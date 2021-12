Criptovalute in regalo: Young Platform lancia la sfida, 10 SAND in omaggio!

Annunciata sia su Twitter dall'account ufficiale di The Sandbox, che dalla stessa Young Platform sul suo blog, questa nuova iniziativa promozionale consentirà a tantissimi utenti di ottenere 10 SAND in omaggio.

Mentre ci avviciniamo alle festività, tra l'altro, Young Platform ha suggerito Bitcoin come regalo di Natale, ma la moneta digitale del momento è la valuta ufficiale del metaverso di The Sandbox. Con un valore aggiornato all'8 dicembre 2021 di 5,23 dollari per un singolo SAND, si tratta di un'occasione interessante per i più fortunati di ottenere un premio di un certo valore. Ma quali sono i termini della promozione?

Tanto per cominciare, il tempo a disposizione sarà limitato e per l'esattezza dall'8 dicembre 2021 alle 23:59 del 18 dicembre 2021. Anche il montepremi è limitato, ma le condizioni sono molteplici. Per ottenere 10 SAND occorre infatti acquistarne 2,5 e il premio andrà solo ai primi 10000 utenti che effettueranno una nuova registrazione a Young Platform e avvieranno la procedura di verifica dell'identità a partire dal giorno 8. Ciò significa che chi è in fase di approvazione da qualche giorno ma non è ancora abilitato non sarà eleggibile.

Come spiegato nelle istruzioni di Young Platform, cancellare il proprio account ed effettuare una nuova procedura di iscrizione non darà diritto al premio, mentre un altro limite è rappresentato dall'età, dal momento che solo i maggiorenni possono partecipare all'iniziativa.

Inoltre, saranno compatibili con i 10 SAND in omaggio solo nuovi acquisti di 2,5 SAND e non trasferimenti da altri portafogli. Abbiamo già spiegato come comprare criptovalute su Young Platform, una realtà tutta italiana che basa i suoi servizi su banche italiane, rendendo tutto l'ecosistema incredibilmente affidabile. Questa piattaforma, tra l'altro, offre molteplici altre possibilità di guadagno, tra cui quelle offerte da Young Platform Step.