Criptovalute, ribaltoni al vertice: rally per Ripple, BTC sfiora i 18mila

Mentre Ethereum festeggia finalmente l'attuazione del Merge sulla mainnet e l'hard fork Vasil di Cardano è online, il mercato è sembrato piuttosto reticente nel dare il benvenuto a novità tecnologiche tanto importanti. Ma come si stanno comportando i principali asset in apertura di weekend?

Si parte, come di consueto, da Bitcoin. La prima criptovaluta guida il mercato con un valore di scambio unitario di 19,022 dollari (Fonte: CoinMarketCap) con una capitalizzazione di poco più di 364 miliardi. Il suo comportamento nelle ventiquattr'ore è di leggera flessione, mentre nei sette giorni il calo è netto, pari al 4.30%.

La scorsa settimana Ethereum ha perso il 25%, una batosta importante alla quale ETH sembra aver messo una pezza, con un valore attuale di 1,326.12 dollari per un Ether, mentre la crescita giornaliera è dell'1.23%. A livello settimanale, invece, si conferma in rosso con il 7.09%. Il Market Cap è di 162 miliardi.

Terza, al netto delle stablecoin, è sempre BNB, che attualmente si scambia a 281.98 dollari. Il suo cap totale è di oltre 45 miliardi, con una crescita del 2.71% giornaliero e 1.79% settimanale.

Dopo mesi di testa a testa tra XRP e ADA, Ripple sembra averla spuntata con un importante rally settimanale, che ha avvicinato pericolosamente questa coin a quella di Binance. Ora, XRP si scambia a ben 0,49 dollari, con una capitalizzazione che è salita fino a 24.6 miliardi e una impressionante crescita settimanale quasi del 40%.

Cardano, invece, risulta pressoché stabile dopo l'attivazione di Vasil. Immobile sulle 24 ore, registra una leggera flessione sui sette giorni con il 3.40% di calo, uno scambio attuale a 0.46 dollari e un cap di 15.7 miliardi.

Chiudono Solana e Dogecoin, rispettivamente a 34.26 e 0.065 dollari. Entrambe registrano una crescita importante a livello giornaliero e settimanale. SOL, in particolare, cresce del 7% nelle 24 ore e del 4.45% nei 7 giorni per una capitalizzazione di 12 miliardi.

DOGE, invece, cresce dell'8% sia in giornata che settimanale con una capitalizzazione di mercato di 8.7 miliardi di dollari.