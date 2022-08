Criptovalute, il riciclaggio diventa più difficile: USA mettono al bando Tornado Cash

Lo scorso gennaio, vi abbiamo spiegato come funziona il riciclaggio di criptovalute tramite Tornado Cash, un mixer che ha la capacità di rendere impossibile la verifica della provenienza dei token in uscita da quest'ultimo. Oggi, proprio per via di questa caratteristica, Tornado Cash è stato messo al bando dagli Stati Uniti.

Il Dipartimento del Tesoro americano ha infatti annunciato nella giornata di ieri di aver incluso Tornado Cash in un elenco di organizzazioni sottoposte a sanzioni, impedendo a tutti i cittadini americani di interagire con Tornado e con i suoi prodotti e chiedendo che tutti gli asset di proprietà dell'azienda e presenti sul territorio americano vengano elencati all'Ufficio di Controllo degli Asset Esteri.

L'annuncio del DoT spiega chiaramente che la misura è stata presa come risposta all'utilizzo di Tornado Cash durante l'hack di Axie Infinity portato avanti dal gruppo nordcoreano Lazarus, che ha trafugato e riciclato 625 milioni di Dollari dal popolare videogioco a base crypto proprio tramite il mixer di Tornado. La notizia arriva dopo la conclusione dell'indagine dell'FBI relativa all'attacco ad Axie, che ha anche ricondotto l'identità dei suoi autori a quella di alcuni hacker sponsorizzati dal Governo di Pyongyang.

In realtà, comunque, Tornado Cash è il secondo mixer sanzionato dagli Stati Uniti, dal momento che lo scorso maggio anche Blender.io era stato messo al bando dalle autorità di Washington, sempre per finalità di antiriciclaggio e di contrasto ad attacchi hacker e truffe: Blender.io, infatti, aveva reso possibile la sparizione di milioni di Dollari trafugati dal gruppo ransomware Conti nel corso dell'ultimo anno.

La decisione del DoT, come prevedibile, ha scatenato un vero e proprio polverone nella comunità crypto: se da una parte è vero che i mixer vengono utilizzati in gran parte per finalità illecite, dall'altra essi possono permettere ad attivisti, oppositori politici e associazioni per i diritti umani di ricevere finanziamenti per operare in zone politicamente a rischio senza che i nomi dei loro benefattori diventino pubblici, ovvero senza che questi ultimi rischino di essere vittima delle contromisure dei governi oppressivi, autoritari e dittatoriali contro cui mirano ad opporsi.