Criptovalute in ricrescita generale: Bitcoin vicino alla soglia dei 40mila Dollari

Ritorna la nostra consueta analisi lampo del mercato criptovalute, occasione in cui si informano i lettori di eventuali aumenti o cali nel valore delle principali valute digitali disponibili. Dopo avere visto la crescita della settimana scorsa, anche questa settimana notiamo tendenze positive, con qualche eccezione minore.

Dati di Coindesk alla mano, notiamo che il Bitcoin è cresciuto negli ultimi 8 giorni superando a volte anche la soglia dei 40mila Dollari, ottimo risultato se si considera che poco tempo fa era sceso sotto i 30mila Dollari. Al momento della scrittura dell’articolo la criptovaluta di Satoshi Nakamoto è a quota 39.887,22 Dollari per una crescita dello 0,55% nelle ultime 24 ore, ma si prevede una risalita oltre quota 40.000 in serata.

Situazione positiva anche per Ethereum che ora viene scambiato a 2.319,56 Dollari per una crescita dell’1,64% rispetto a ieri; l’ultima volta che abbiamo parlato del mercato crypto, la valuta veniva scambiata a 1.919,22 Dollari. XRP o Ripple è anch’essa in crescita, registrando un +0,78% e un valore pari a 0,708 Dollari circa, contro i 0,56 Dollari circa della settimana scorsa. Infine, Cardano registra una crescita dello 0,17% per un valore pari a 1,28 Dollari.

D’altro canto, Dogecoin è passata dai 0,192479 Dollari di otto giorni fa agli attuali 0,203611 Dollari, dunque c’è una crescita complessiva; ciononostante, allo stato attuale vede un calo dello 0,28% rispetto alle scorse 24 ore. Tra le altre criptovalute minori, invece, non c’è una tendenza complessiva: ci sono valute come The Graph che crescono a dismisura, con aumenti del 9,48%, ma anche criptovalute come Waves in calo dello 5,11%. Tutto sommato si potrebbe parlare di stabilità, ma la volatilità delle criptovalute è sempre pronta a mostrare qualche sorpresa.

In Corea del Sud, intanto, le autorità hanno avviato un’azione restrittiva contro i servizi exchange di criptovalute esteri.