Criptovalute in ricrescita stabile a inizio giugno: boom per una valuta meno nota

Le criptovalute a fine maggio hanno visto una lieve ricrescita che ha fatto tirare un primo sospiro di sollievo dopo il crollo visto nel corso dell’intero mese. I segnali positivi sembrerebbero però continuare: dopo una nuova ricaduta negli ultimissimi giorni di maggio 2021, giugno sembra essere cominciato con il piede giusto.

Dati di Coindesk alla mano, possiamo notare come in questi due primi giorni di giugno tutte le maggiori criptovalute sul mercato abbiano registrato una nuova ricrescita e nuovi picchi rispetto alle scorse settimane. L’esempio del Dogecoin è forse uno dei più interessanti, dato che rispetto al valore di circa 0,32 Dollari registrato il 31 maggio 2021 ora si parla di un valore pari a circa 0,42 Dollari per Dogecoin, con una crescita del 31,68% nelle ultime 24 ore.

Anche l’Ethereum nelle ultime 24 ore vede una crescita notevole, pari all’8,36%; rispetto al 31 maggio si parla di una risalita dai 2.300 Dollari circa a 2.767 Dollari al momento della scrittura di questo articolo, con un avvicinamento al picco registrato il 26 maggio 2021 dopo il crollo del mercato crypto in toto. Cardano è allo stesso modo in una situazione completamente “verde”, con una risalita dal valore pari a 1,36 Dollari del 30 maggio agli attuali 1,78 Dollari, per una crescita del 5,67% nelle ultime 24 ore.

Il Bitcoin mostra invece una ricrescita più “altalenante”: dopo avere raggiunto quota 33.633 Dollari il 30 maggio, infatti, tra alti e bassi ora si segnala un +4,95% rispetto a ieri, ovvero circa 38.000 Dollari per singolo Bitcoin. Tra le criptovalute minori si segnala invece un vero e proprio boom per la moneta Kyber Network o KNC, che sta rapidamente ritornando ai valori di metà maggio con una crescita del 48.45% nelle ultime 24 ore.

Intanto in Iran il Governo ha vietato il mining di criptovalute per tutta l’estate 2021 a causa del rischio di blackout nell’intero paese.