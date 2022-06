Criptovalute, rimbalzo del mercato: Bitcoin, Ethereum e BNB guadagnano fino al 9%

Dopo una sette giorni da incubo per le criptovalute, oggi il mercato registra timidi segnali di ripresa, con i principali token che tornano in territorio positivo dopo oltre una settimana non certo positiva.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin guadagna il 6,18% e viene scambiato a 21.812 Dollari, ma su base settimanale comunque il rosso è positivo e pari al 28,39%.

Interessante anche l’andamento di Ethereum quest’oggi: il secondo token del mercato infatti guadagna il 9,56% e viene scambiato a 1.173,45 Dollari, ma negli ultimi sette giorni comunque il passivo è pesante e pari al 35%.

Respira anche BNB, con un guadagno del 9,39% a 223,61 Dollari, mentre Cardano registra un +10,87% a 0,5059 Dollari. XRP invece fa un balzo del 7,42% a 0,327 Dollari.

Tra i memecoin ed altcoin, invece, segnaliamo Dogecoin che riporta un +13,09% a 0,5785 Dollari, con Shiba INU a 0,000008274 Dollari, il +7,30% in più rispetto a 24 ore fa.

A questo rimbalzo potrebbe aver contribuito la decisione della Banca Centrale Europea che ha annunciato uno scudo contro le speculazioni, sebbene la situazione economica mondiale resti difficile. Resta da capire come reagirà il mercato delle criptovalute, ed anche quello azionario, alle decisioni prese ieri dalla Federal Bank degli Stati Uniti, che ha aumentato il costo del denaro.