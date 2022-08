Criptovalute, la ripresa non regge: Bitcoin ed Ethereum tornano a scendere

Dopo la ripresa delle criptovalute di inizio settimana, torniamo ad analizzare i dati del settore crypto a causa di una netta inversione di tendenza per i principali token, come Bitcoin ed Ethereum, che nelle scorse ore hanno iniziato a perdere valore.

Partendo da Bitcoin, la valuta si attesta ora appena al di sotto dei 23.000 Dollari, con un prezzo, nel momento in cui scriviamo queste righe, pari a 22.999 Dollari, il 3,59% in meno rispetto a 24 ore fa. Il risultato è in sostanziale parità con il prezzo della valuta della scorsa settimana, annullando le speranze di una rapida ripresa trascinata dai guadagni degli ultimi giorni. Probabilmente, il risultato negativo delle principali crypto è da legare all'aumento dell'inflazione su scala globale, che ha convinto diversi investitori (specie americani) ad adottare un approccio più prudente sul mercato.

Ethereum perde invece il 5,11%, attestandosi ora attorno ai 1.688 Dollari: il token, fortunatamente, non ha "bruciato" tutti i guadagni settimanali, poiché su sette giorni rimane comunque in positivo del 3,48%. Intanto, comunque, nella comunità ETH si discute di come si adegueranno i miner di Ethereum a The Merge, programmato per settembre: l'incertezza connessa al passaggio della blockchain al Proof-of-Stake non sembra favorire la stabilità della relativa criptovaluta.

Decisamente più stabile è BNB, il token di Binance, che perde solo lo 0,71% su base giornaliera ma si mantiene in netto positivo (+11,79%) su base settimanale. Peggiore è invece il risultato di CRO, il token Cronos di Crypto.com, che segue Bitcoin e perde il 4,98% su base giornaliera e il 3,88% su base settimanale.

Segno negativo anche per quanto riguarda gli altri token principali, con Solana che perde il 6,32% rispetto a ieri, Cardano in rosso del 4,23% e XRP in discesa del 3,67%. In generale, a parte per il caso di XRP (che perde l'1,59% su base settimanale), sono ancora diversi i token che, nonostante le pessime performance delle ultime ore, si trovano ancora in positivo rispetto a sette giorni fa.

Scendono infine anche i principali AltCoin, con DogeCoin che perde addirittura il 6,50% e Shiba Inu che cala del 5,13% su base giornaliera. Al momento, il token SHIB è in sostanziale parità rispetto alla scorsa settimana, con un prezzo di 0,00001197 Dollari, mentre DogeCoin guadagna l'1,37% circa, attestandosi sul valore di 0,06819 Dollari.