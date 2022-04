Criptovalute, la ripresa di Pasqua è finita: Bitcoin scende ancora sotto i 40.000 Dollari

Solo pochi giorni fa si parlava di un mercato delle criptovalute in rialzo dopo il rallentamento fatto registrare da tutte le principali monete digitali nella settimana prima di Pasqua. Oggi, tuttavia, pare che la ripresa si sia già fermata, lasciando spazio ad un nuovo calo che ha spinto Bitcoin sotto la soglia "psicologica" dei 40.000 Dollari.

In particolare, riporta Coindesk, tutte le principali criptovalute hanno perso valore nella giornata di venerdì 22 aprile. Il deprezzamento delle monete digitali si è protratto anche nelle prime ore di sabato 23 aprile, con Bitcoin che, nel momento in cui scriviamo questa notizia, ha un valore di 39.675 Dollari, il 2,03% in meno di ieri. Il token ha dunque sfondato la barriera psicologica dei 40.000 Dollari, il che potrebbe instillare ulteriore incertezza tra i trader.

Allo stesso modo, anche Ethereum è sceso sotto i 3.000 Dollari, attestandosi al momento attorno a 2.962 Dollari, mentre Solana si mantiene al di sopra dei 100 Dollari, con un prezzo pari a 101,69 Dollari. Infine, XRP al momento viene scambiato per 0,713 Dollari, l'1,72% in meno di ieri. Il calo degli investimenti, inoltre, ha colpito anche il mercato degli NFT, che da dopo Pasqua sembra essere entrato in una fase di stagnazione.

Tuttavia, il calo delle ultime ore è decisamente meno pronunciato di quello di ieri, quando Bitcoin ha perso il 4,05% ed Ethereum ha perso il 2,08%. D'altro canto, anche il mercato tradizionale ha fatto riscontrare una settimana in rosso, che si è conclusa ieri con una chiusura in perdita del 2,77% dell'indice S&P 500, mostrando ulteriormente la correlazione tra criptovalute e finanza tradizionale che si è venuta a creare negli ultimi mesi.

Come sempre, le ragioni alla base dei risultati mediocri delle principali criptovalute dipendono essenzialmente da fattori macroeconomici e geopolitici che difficilmente si risolveranno sul breve periodo. Il principale è la continuazione della guerra tra Russia e Ucraina, che sta molto pesando sulle principali economie globali, ma dall'altra parte troviamo anche problemi come l'aumento dell'inflazione e la riduzione delle misure di sostegno economico legate alla pandemia, il cui arretramento potrebbe minare la ripresa economica post-pandemica su scala mondiale.